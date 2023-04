Oriana Marzoli | notte insieme a Daniele Dal Moro | le prime parole dopo la finale

(Di martedì 4 aprile 2023) La seconda classificata del GF Viprompe il silenzioladel reality di Canale Cinque Peril GF Vip 7 si è concluso con una beffa. La modella originaria di Caracas si è infatti piazzata al secondo posto, dietro alle spalle di Nikita Pelizon che ha vinto quasi a sorpresache ormai la maggior parte del pubblico sembrava aver fatto il necessario per portarla alla vittoria. Avrà perso nel gioco, ma laha vinto l’amore nella vita. La primafuori dalla Casa del GF Vip infatti la showgirl l’ha trascorsa, senza dormire,Dal, che l’ha accolta subitolain un van e tra ...

La finale della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto trionfare Nikita Pelizon . La bella modella ha battuto al televoto finalee Alberto De Pisis ed è stata incoronata vincitrice del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Nikita Pelizon torna sui social dopo la vittoria al Gf Vip ...Ciò detto, forse all'ex re dei paparazzi sfugge qualcosa: i bookmaker, prima che iniziasse la finale del programma di Canale Cinque, davano come principale favoritaseguita da Nikita e ...Il pubblico l'ha premiata con il 54,6% dei voti, contro il 45,4% riservato ache ha quindi guadagnato la medaglia d'argento arrivando al secondo posto. Per gli altri, la serata di ieri ...

Daniele Dal Moro ha preparato una sorpresa a Oriana Marzoli, aspettandola fuori dalla casa del Gf Vip 7 dopo la finale con un van noleggiato per loro due La lunghissima edizione del Gf Vip 7 si è ...Nonostante in molti dessero come vincitrice Oriana Marzoli, infatti, alla fine è stata la modella triestina a portarsi a casa la vittoria! Dopo sei lunghi mesi nella Casa Nikita Pelizon ha trionfato ...