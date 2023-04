Ordine: “Lecce-Napoli, ecco come finirà, vi do il risultato esatto” (Di martedì 4 aprile 2023) Franco Ordine ha parlato di Lecce-Napoli, il giornalista ha anche pronosticato il risultato esatto del Via del Mare. Lecce-Napoli: Franco Ordine prevede la vittoria azzurra. Il giornalista Franco Ordine, intervenuto su Televomero, ha parlato della prossima partita del Napoli in campionato contro il Lecce. Dopo la pesante sconfitta contro il Milan, il cronista è convinto che i partenopei possano tornare alla vittoria. Durante la trasmissione Il bello del calcio, Ordine ha dichiarato: “I partenopei torneranno alla vittoria. risultato esatto? Per me il Napoli vince 1-2 al Via del Mare“. Inoltre, il giornalista ha commentato la situazione ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Francoha parlato di, il giornalista ha anche pronosticato ildel Via del Mare.: Francoprevede la vittoria azzurra. Il giornalista Franco, intervenuto su Televomero, ha parlato della prossima partita delin campionato contro il. Dopo la pesante sconfitta contro il Milan, il cronista è convinto che i partenopei possano tornare alla vittoria. Durante la trasmissione Il bello del calcio,ha dichiarato: “I partenopei torneranno alla vittoria.? Per me ilvince 1-2 al Via del Mare“. Inoltre, il giornalista ha commentato la situazione ...

