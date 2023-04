“Ora posso dirvi la mia decisione”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli dà l’annuncio tanto atteso (Di martedì 4 aprile 2023) Nella serata del 3 aprile è andata in onda la finalissima del GF Vip 7, alla presenza di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E proprio la moglie di Paolo Bonolis ha voluto dire qualcosa sul programma e su ciò che farà prossimamente. Tantissime le voci che sono girate sul conto della donna, ma mancavano dichiarazioni ufficiali che sono arrivate nelle ultime ore. Ha scelto il profilo Twitter per annunciare al pubblico la sua decisione e immediatamente sono arrivate le reazioni dei telespettatori. Parlando comunque della fase conclusiva del GF Vip 7, Sonia Bruganelli ha fatto l’annuncio qualche ora prima dell’inizio della finale. Parlando invece dell’appuntamento in sé, a vincere i 100mila euro in palio è stata Nikita Pelizon, con Oriana Marzoli che è stata sconfitta e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Nella serata del 3 aprile è andata in onda la finalissima del GF Vip 7, alla presenza di Alfonso Signorini,e Orietta Berti. E proprio la moglie di Paolo Bonolis ha voluto dire qualcosa sul programma e su ciò che farà prossimamente. Tantissime le voci che sono girate sul conto della donna, ma mancavano dichiarazioni ufficiali che sono arrivate nelle ultime ore. Ha scelto il profilo Twitter per annunciare al pubblico la suae immediatamente sono arrivate le reazioni dei telespettatori. Parlando comunque della fase conclusiva del GF Vip 7,ha fattoqualche ora prima dell’inizio della finale. Parlando invece dell’appuntamento in sé, a vincere i 100mila euro in palio è stata Nikita Pelizon, con Oriana Marzoli che è stata sconfitta e ...

