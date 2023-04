Opec+, il taglio alla produzione di petrolio e l’aumento del costo dei carburanti (Di martedì 4 aprile 2023) L‘Opec+ ha deciso di tagliare di olte un milione di barili la produzione giornaliera di petrolio da maggio fino alla fine dell’anno. La conseguenza sarà un aumento dei prezzi dei carburanti che colpirà i consumatori. La mossa dell’Opec+ non piace all’Unione europea che ha parlato di mercato artificiale. Nel frattempo il presso del greggio è già salito a 84 dollari a barile con un rialzo del 5% mentre è previsto anche un aumento del costo del gas. I tagli di Opec+ e il contraccolpo sui mercati Opec+, fonte headtopics.com “Una misura precauzionale per salvaguardare la stabilità del mercato del petrolio“. Cosi, come si legge su Tg24.sky.it, il ministro dell’energia dell’Arabia Saudita aveva commentato la decisione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) L‘ha deciso di tagliare di olte un milione di barili lagiornaliera dida maggio finofine dell’anno. La conseguenza sarà un aumento dei prezzi deiche colpirà i consumatori. La mossa dell’non piace all’Unione europea che ha parlato di mercato artificiale. Nel frattempo il presso del greggio è già salito a 84 dollari a barile con un rialzo del 5% mentre è previsto anche un aumento deldel gas. I tagli die il contraccolpo sui mercati, fonte headtopics.com “Una misura precauzionale per salvaguardare la stabilità del mercato del“. Cosi, come si legge su Tg24.sky.it, il ministro dell’energia dell’Arabia Saudita aveva commentato la decisione ...

