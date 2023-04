Online ogni tre mesi le relazioni del governo sul programma

(Di martedì 4 aprile 2023) ... che cambia nome e avrà più funzioni in base a un decreto del presidente del Consiglio, firmato da Giorgia Meloni il 3 marzo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, che modifica un Dpcm del 2012 sulle ...

Governo, online ogni tre mesi relazioni sul programma Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Relazioni trimestrali sull'attuazione del programma saranno pubblicate online: sarà compito del Dipartimento (non più Ufficio) per il programma di Governo, che cambia nome e ...Relazioni trimestrali sull'attuazione del programma saranno pubblicate online: sarà compito del Dipartimento (non più Ufficio) per il programma di Governo, che cambia nome e avrà più funzioni in base ...