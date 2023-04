Omicidio Tatarsky | tramutato in arresto il fermo di Daria Trepova

(Di martedì 4 aprile 2023)resterà in carcere fino al 2 giugno. Ildell'accusata dell'di Vladlenè statoin. Il tribunale Basmanny di Mosca ha deciso che, accusata dell'del blogger Vladlen, rimarrà in carcere, come misura preventiva, fino al 2 giugno. Lo riferisce dall'aula il corrispondente di Ria Novosti. «Il tribunale ha deciso di accogliere la richiesta degli inquirenti di tenerein custodia cautelare per un periodo di 2 mesi, fino al 2 giugno 2023», ha affermato il giudice. Intanto si fa il punto sulle difficili relazioni esistenti tra Stati Uniti e Russia. «Probabilmente descriverei lo stato attuale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : San Pietroburgo, omicidio Tatarsky riclassificato come 'atto terroristico' . #Adnkronos - tempoweb : Omicidio #Tatarsky, tramutato in arresto il fermo di #DariaTrepova #4aprile - NowhereMan13 : RT @ValentinaMihay5: ??Scatti dall'aeroporto le forze di sicurezza hanno portato a Mosca la terrorista Daria Trepova Sarà portata al tribu… - Campos88campos3 : RT @ValentinaMihay5: ??Scatti dall'aeroporto le forze di sicurezza hanno portato a Mosca la terrorista Daria Trepova Sarà portata al tribu… - amoruso_silvio : RT @RobbyDreamer: Possibili connessioni con l'intelligence occidentale' - Giornalista olandese sull'uccisione del blogger russo La giornal… -

Un'altra persona è stata arrestata dalla polizia in relazione all 'del propagandista russo Vladlen. Il marito di Daria Trepova, arrestata per l'attentato al caffè di San Pietroburgo:...La donna, arrestata con l'accusa di aver portato l'ordigno che ha fatto esplodere l'interno di un caffè a San Pietroburgo causando la morte del blogger propagandista russo Vladlen(il cui ...... la bomba esplosa nel bar sarebbe stata nascosta all'interno di un busto di. A consegnare ... incapace di commettere un. Secondo la versione delle autorità russe, invece, la Trepova ...

Omicidio Tatarsky, Daria Trepova incriminata per terrorismo TGCOM

Daria Trepova resterà in carcere fino al 2 giugno. Il fermo dell'accusata dell'omicidio di Vladlen Tatarsky è stato tramutato in arresto. Il tribunale Basmanny di Mosca ha deciso che Daria Trepova, ...Tatarsky era un blogger molto critico sulla gestione della guerra da parte dei vertici militari russi, spesso definiti come «incapaci»: secondo alcuni osservatori internazionali il suo omicidio ...