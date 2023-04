Omicidio Diabolik | per i familiari Piscitelli non era un narcotrafficante | ‘Vogliamo sapere il vero motivo del suo omicidio

(Di martedì 4 aprile 2023) Fabrizio, conosciuto come, ucciso al parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019, da tante parti è apparso come un boss del narcotraffico. Una definizione che proprio non va giù aidiche hanno voluto fare delle precisazioni per mezzo del loro legale, l’avvocato Tiziana Siano: ‘Continuiamo a leggere ricostruzioni giornalistiche in cui Fabrizioappare come un boss del narcotraffico a Roma ma allo stato attuale questo suo ruolo non emerge né dagli atti di Grande Raccordo Criminale né da quelli del procedimento in corso per il suo. Sarebbe necessario invece chiarire esattamente chi era Fabrizio, perché forse solo questo potrebbe portare a stabilire le motivazioni per cui è stato ...

avvocato dei genitori di Fabrizio Piscitelli, soprannominato, ucciso al parco degli ...Citati dal pm come testi anche gli investigatori che hanno indagato sull'di Piscitelli e su eventuali collegamenti tra in due delitti, cosa che ha determinato, anche in tal caso, delle ... ha avuto contatti con Fabrizio Piscitelli in arte "" e con Alessandro Corvesi , a sua ... padre di Marcello, condannato a 25 anni per l'di Luca Sacchi. Pallagrosi è considerato il ...

Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, ucciso al parco degli Acquedotti il 7 agosto ... Grande Raccordo Criminale né da quelli del procedimento in corso per il suo omicidio. Sarebbe necessario ...A parlare a nome della famiglia è stata l'avvocata Tiziana Siano dopo l'udienza del processo nei confronti di Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'esecutore dell'omicidio ...