Omicidio a Napoli, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte (Di martedì 4 aprile 2023) Omicidio nella notte a Ponticelli: un pregiudicato è stato ucciso con numerosi colpi d'arma da fuoco da un commando composto da almeno due killer.La vittima, le cui generalità... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 aprile 2023)a Ponticelli: un pregiudicato è statocon numerosid'dada un commando composto da almeno due killer.La vittima, le cui generalità...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emilianodesp : Rieccovi il podcast di @NapoliToday @CityNews_it '081 Napoli ascolta'. In questo terzo episodio Massimo Romano e io… - cronachecampane : LA FAIDA DI ACERRA Camorra, omicidio del boss Pasquale Tortora: 3 arresti / In manette sono finiti Antonio Annunzia… - occhio_notizie : Altri tre arresti per l'omicidio ad #Acerra del boss Pasquale Tortora. Le tre persone fermate sono accusate del rea… - iISud24 : Acerra, omicidio del boss Pasquale Tortora: altri 3 arresti dei carabinieri #3aprile #napoli #camorra #cronaca… - twiligh74946791 : @Anubict Napoli è dietro Milano, Torino Roma e Firenze nella classifiche di tutti i reati, dall'omicidio al furto c… -