Olympiacos: per la panchina contattato Esteban Cambiasso (Di martedì 4 aprile 2023) Nelle ultime ore si è dimesso l'ormai ex tecnico dell'Olympiacos Michel. Uno dei nomi fatti per la sua sostituzione è quello dell'ex leggenda dell'Inter, Esteban Cambiasso. Non solo, la società greca avrebbe già contattato l'argentino, che adesso starebbe valutando proposte e prospettive, con la tentazione di cominciare la sua prima avventura in panchina. SportFace.

