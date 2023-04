Oltre l’eleganza, la nuova apertura di Niko Romito a Tokyo è un inno all’identità del gusto (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo mesi di lavoro, prove, ricerche, test e assaggi, inaugura oggi martedì 4 aprile una nuova meta del progetto Niko Romito nel mondo. La scintillante ottava sede della Collezione Bulgari Hotels and Resorts di Tokyo – primo e unico hotel del gruppo in città – occupa un imponente grattacielo nel centro del distretto di Yaesu, a pochi passi dal Palazzo Imperiale e dai vibranti quartieri di Nihombashi e Ginza. Quarantacinque piani progettati in ogni minimo dettaglio secondo il design di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel per far confluire negli stessi ambienti i valori centrali dello stile contemporaneo del marchio, uniti ai più sofisticati interpreti dell’artigianato e dell’arte italiana. Attenzione al dettaglio, minuziosa cura di ogni materiale e del singolo oggetto, prospettiva, interno che ognuna delle 98 ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo mesi di lavoro, prove, ricerche, test e assaggi, inaugura oggi martedì 4 aprile unameta del progettonel mondo. La scintillante ottava sede della Collezione Bulgari Hotels and Resorts di– primo e unico hotel del gruppo in città – occupa un imponente grattacielo nel centro del distretto di Yaesu, a pochi passi dal Palazzo Imperiale e dai vibranti quartieri di Nihombashi e Ginza. Quarantacinque piani progettati in ogni minimo dettaglio secondo il design di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel per far confluire negli stessi ambienti i valori centrali dello stile contemporaneo del marchio, uniti ai più sofisticati interpreti dell’artigianato e dell’arte italiana. Attenzione al dettaglio, minuziosa cura di ogni materiale e del singolo oggetto, prospettiva, interno che ognuna delle 98 ...

