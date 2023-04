Olanda, treno passeggeri finisce contro materiali da costruzione e deraglia: un morto e almeno trenta feriti (Di martedì 4 aprile 2023) Incidente ferroviario nella notte in Olanda: secondo quanto riferito dai media locali, lo scontro di un treno passeggeri con materiali da costruzione nei pressi di Voorschoten, tra L’Aia e Leida, nel Sud del Paese, ha provocato il deragliamento dello stesso mezzo, che trasportava a bordo tra le 50 e le 60 persone. Il bilancio è di un morto e almeno trenta persone ferite: 19 di loro sono state definite in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni trapelate l’incidente sembrava essere stato causato da una collisione con un treno merci ma dopo l’arrivo dei soccorritori si è capito che non c’era un altro convoglio coinvolto nello scontro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Incidente ferroviario nella notte in: secondo quanto riferito dai media locali, lo sdi uncondanei pressi di Voorschoten, tra L’Aia e Leida, nel Sud del Paese, ha provocato ilmento dello stesso mezzo, che trasportava a bordo tra le 50 e le 60 persone. Il bilancio è di unpersone ferite: 19 di loro sono state definite in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni trapelate l’incidente sembrava essere stato causato da una collisione con unmerci ma dopo l’arrivo dei soccorritori si è capito che non c’era un altro convoglio coinvolto nello s. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

