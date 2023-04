Olanda, treno deraglia nella notte tra L’Aia e Amsterdam: un morto e almeno 30 feriti (Di martedì 4 aprile 2023) Un morto e almeno 30 persone ferite: è questo il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi occidentali. Lo scrive la Cnn, citando i servizi di emergenza locali, che affermano che l’incidente notturno è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.25 ora locale, dopo che il convoglio che trasportava tra le 50 e le 60 persone, ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Sembra si trattasse di una gru ferroviaria che si trovava poco prima della stazione di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam, nei Paesi Bassi. In un primo memento le informazioni precedenti affermavano che era stata una collisione con un treno merci la causa dell’incidente. Sul posto stanno operando senza sosta soccorritori e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Un30 persone ferite: è questo il bilancio provvisorio delmento di unpasseggeri nei Paesi Bassi occidentali. Lo scrive la Cnn, citando i servizi di emergenza locali, che affermano che l’incidente notturno è avvenuto la scorsaintorno alle 3.25 ora locale, dopo che il convoglio che trasportava tra le 50 e le 60 persone, ha colpito attrezzature da costruzione vicino al villaggio di Voorschoten. Sembra si trattasse di una gru ferroviaria che si trovava poco prima della stazione di Voorschoten, tra, nei Paesi Bassi. In un primo memento le informazioni precedenti affermavano che era stata una collisione con unmerci la causa dell’incidente. Sul posto stanno operando senza sosta soccorritori e ...

