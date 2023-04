Olanda, treno deraglia fra l’Aia e Amsterdam: una vittima e decine di feriti (Di martedì 4 aprile 2023) È di una vittima e 30 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Olanda, sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra l’Aia e Amsterdam. Il convoglio è deragliato alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia) dopo aver urtato attrezzi da costruzione sulla corsia lungo un villaggio nella periferia nord-est di La Haye. “Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario”, hanno fatto sapere i soccorritori. “Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno”, che si è spezzato in più tronconi. La circolazione ferroviaria sulla linea tra Leida e l’Aja è completamente interrotta ed è stato attivato il numero verde 088 269 00 00 per potersi mettere in contatto con i propri ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) È di unae 30il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in, sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra. Il convoglio èto alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia) dopo aver urtato attrezzi da costruzione sulla corsia lungo un villaggio nella periferia nord-est di La Haye. “Diversedivengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario”, hanno fatto sapere i soccorritori. “Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il”, che si è spezzato in più tronconi. La circolazione ferroviaria sulla linea tra Leida e l’Aja è completamente interrotta ed è stato attivato il numero verde 088 269 00 00 per potersi mettere in contatto con i propri ...

