(Di martedì 4 aprile 2023) Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in unferroviario in: un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro attrezzature edili pesanti ed è deragliato vicino a L'Aja. L'è avvenuto intorno alle 3:30 vicino al villaggio di, circa otto chilometri a nord'Aja. Il treno a due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone. "Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. I feriti gravi sono stati portati in ospedale, mentre 11 sono nelle abitazioni dei residenti vicini", hanno riferito i servizi di emergenza di Hollands Midden. Immagini diffuse sul web hanno mostrato una carrozza anteriore su un campo circostante, un'altra ribaltata su un fianco, una terza sospesa su un piccolo fossato con acqua. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Olanda, scontro tra treni a Voorschoten: l'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'incidente - TassoOfficial : Incidente ferroviario in Olanda: almeno un morto e decine di feriti. Un treno è deragliato nella notte nei pressi d… - infoitinterno : Olanda, scontro tra 2 treni: un morto e decine di feriti - AMalquati : Olanda, scontro tra treni a Voorschoten: l'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'incidente - repubblica : Olanda, scontro tra treni. Un passeggero morto, trenta quelli feriti -

L'ARTICOLOtra treni. Un passeggero morto, trenta quelli ...Nel 2016 una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite nellotra un treno e ... - Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in: un ...Un convoglio ad alta velocità si è schiantato contro delle attrezzature edili nella notte vicino a Voorschoten, tra L'Aia e ...

Olanda, incidente tra treni nella notte: almeno un morto e decine di feriti, «alcuni sono gravi» Corriere della Sera

AGI - Una vittima e una trentina di feriti, alcuni anche gravi: questo il bilancio provvisorio dell'incidente tra treni in Olanda. A Voorschoten, tra L'Aia e Leida, c'è stata una collisione tra un con ...