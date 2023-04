Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Deraglia un treno passeggeri nei Paesi Bassi, un morto e una trentina di feriti. Il convoglio si è scontrato con de… - Billa42_ : Olanda: deraglia un treno passeggeri - LiveSicilia : Olanda, deraglia un treno passeggeri: un morto e decine di feriti - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Tragedia in Olanda, treno deraglia nella notte: 1 morto e decine di feriti - angelo_perfetti : Tragedia in Olanda, treno deraglia nella notte: 1 morto e decine di feriti -

- - > Il convoglio deragliato - Reuters . Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in: un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato nella notte contro attrezzature edili pesanti (una gru) ed è deragliato vicino a L'Aja. La società statale ProRail responsabile della ...È grave il bilancio dell' incidente ferroviario avvenuto nella notte in: almeno una persona è morta mentre altre trenta sono rimaste ferite. Un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro una gru ed è deragliato vicino a L'Aia. Dalle informazioni ...- Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in: un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro attrezzature edili pesanti ed è ...

Olanda: deraglia un treno passeggeri, un morto e 30 feriti Agenzia ANSA

È questo il triste bilancio delle vittime a seguito del deragliamento di un treno , avvenuto in Olanda. L’incidente è avvenuto dopo lo scontro della locomotiva con una gru che stazionava vicino ai bin ...In Olanda una persona è morta e almeno trenta sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte. Secondo quanto riferiscono i media locali lo scontro tra un treno e una gru, nei ...