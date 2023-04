Olanda | deraglia un treno | almeno una vittima e decine di feriti

(Di martedì 4 aprile 2023) Tragedia indoveuna persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario vicino a L’Aia. Unpasseggeri ad alta velocità si è schiantato nella notte fra il 3 e il 4 aprile contro attrezzature edili pesanti, fra cui una gru. La società statale ProRail, responsabile della manutenzione della rete ferroviaria, ha reso noto che erano in corso lavori sul binario sul quale viaggiava ilpasseggeri. Due dei quattro binari su quel percorso erano chiusi al traffico. Ilpasseggerito a Voorschoten in. Foto Twitter @lobsPrimo bilancio del disastro L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino del 4 aprile vicino al paese di Voorschoten, circa 8 chilometri a nord dell’Aia, la città dove hanno sede il ...

VOORSCHOTEN. Una persona è morta e decine sono rimaste ferite (almeno trenta, di cui molte in gravi condizioni) in un incidente ferroviario avvenuto nel cuore della notte in. Un treno passeggeri della linea ad Alta Velocità la notte scorsa è deragliato dopo essersi scontrato con una gru ferma lungo i binari. Lo ha confermato l'autorità per la cooperazione regionale ...A Voorschoten si è verificata una collisione tra un convoglio passeggeri e una gru che ha fatto deragliare il convoglio. L'emittente olandese Nos precisa che ci sarebbero diversi feriti, alcuni anche ...Auguro loro ogni forza', scrive invece su Twitter Mark Rutte , premier dell'. John Voppen , amministratore delegato della società di rete ferroviaria Pro Rail , ha definito l'incidente 'un ...

