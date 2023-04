Olanda | deraglia treno | un morto e 30 feriti

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta e circa 30 sono rimaste ferite, di cui 19 segnalate in condizioni gravi, a causa di un incidente ferroviario avvenuto innella notte tra il 3 e il 4 aprile 2023. Secondo quanto ricostruito, unche trasportava una 50ina di passeggeri èto dopo aver colpito attrezzature da costruzione in una zona vicino al villaggio di Voorschoten. Non uno scontro con unmerci, come segnalato in precedenza. L'incidente ferroviario è avvenuto alle 3,25 ora locale.