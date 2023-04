Olanda | deraglia treno passeggeri | un morto e 30 feriti Il convoglio si è scontrato con una gru e ha preso fuoco

(Di martedì 4 aprile 2023) Unto in, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. Ilè...

L'incidente è avvenuto nella notte intorno alle 3,25 Amsterdam, 4 apr. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi Bassi occidentali. ...VOORSCHOTEN. Una persona è morta e decine sono rimaste ferite (almeno trenta, di cui molte in gravi condizioni) in un incidente ferroviario avvenuto nel cuore della notte in. Un treno passeggeri della linea ad Alta Velocità la notte scorsa è deragliato dopo essersi scontrato con una gru ferma lungo i binari. Lo ha confermato l'autorità per la cooperazione regionale ...A Voorschoten si è verificata una collisione tra un convoglio passeggeri e una gru che ha fatto deragliare il convoglio. L'emittente olandese Nos precisa che ci sarebbero diversi feriti, alcuni anche ...

Olanda: deraglia un treno passeggeri, un morto e 30 feriti Agenzia ANSA

Amsterdam, 4 apr. (Adnkronos) - Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno passeggeri nei Paesi ...