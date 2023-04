Olanda | deraglia treno passeggeri | un morto e 30 feriti Il convoglio si è scontrato con una gru e ha preso fuoco

(Di martedì 4 aprile 2023) Unto in, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. Ilè...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : Olanda: deraglia un treno passeggeri, un morto e 30 feriti. - Agenzia_Ansa : Deraglia un treno passeggeri nei Paesi Bassi, un morto e una trentina di feriti. Il convoglio si è scontrato con de… - fisco24_info : Olanda: deraglia un treno passeggeri, un morto e 30 feriti: Si è scontrato con materiali da costruzione sulla linea - interrisnews : Tanti i #feriti gravi nel deragliamento del treno passeggeri in #Olanda - MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Olanda, treno deraglia fra l’Aia e Amsterdam: una vittima e decine di feriti -

Una persona è morta in seguito al deragliamento di un treno passeggeri questa mattina nei Paesi Bassi: i feriti sono circa 30, molti dei quali sono in gravi condizioni. Lo hanno reso noto i servizi di ...Una persona è morta in seguito al deragliamento di un treno passeggeri questa mattina nei Paesi Bassi: i feriti sono circa 30, molti dei quali sono in gravi condizioni. Lo hanno reso noto i servizi di ...Un passeggeri è deragliato in , secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. Il treno è deragliato dopo essersi scontrato con ...

Deraglia treno in Olanda, un morto Agenzia ANSA

È di una vittima e 30 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Olanda, sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam. Il convoglio è deragliato alle 3.25 ora ...Il deragliamento di un treno passeggeri martedì mattina alle 3.25 a Voorschoten, in Olanda, ha causato secondo l'ultimo bilancio un morto e 30 feriti di cui 19 in gravi condizioni. A bordo del convogl ...