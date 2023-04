Oggi Trump in tribunale a NY: oltre 30 i capi d'accusa (Di martedì 4 aprile 2023) L'ex presidente americano Donald Trump è a New York, nella penthouse della sua torre omonima sulla Fifth avenue in vista dell'incriminazione nella storica udienza per il caso della pornostar Stormy Daniels. Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. I capi di accusa contro Trump sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. New York blindata, transenne e agenti intorno al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Secondo il tycoon, il procuratore di Manhattan dovrebbe «dimettersi», dovrebbe essere «incriminato». I fotografi saranno ammessi nei corridoi ma in aula potranno scattare foto solo prima dell'udienza. Lo riportano i media americani. I legali dell'ex presidente si erano espressi contro le telecamere per evitare che l'udienza di ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) L'ex presidente americano Donaldè a New York, nella penthouse della sua torre omonima sulla Fifth avenue in vista dell'incriminazione nella storica udienza per il caso della pornostar Stormy Daniels. Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. Idicontrosarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. New York blindata, transenne e agenti intorno aldi Manhattan e allaTower. Secondo il tycoon, il procuratore di Manhattan dovrebbe «dimettersi», dovrebbe essere «incriminato». I fotografi saranno ammessi nei corridoi ma in aula potranno scattare foto solo prima dell'udienza. Lo riportano i media americani. I legali dell'ex presidente si erano espressi contro le telecamere per evitare che l'udienza di ...

