“Oggi è un altro giorno”: Marina Occhiena, la sua verità sull’addio ai Ricchi e Poveri (Di martedì 4 aprile 2023) L’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri è stato l’argomento più chiacchierato nella scena musicale italiana del 1981. Oggi pomeriggio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la cantante ritorna su quella scelta che tanto ha fatto rumore e su cui si è scritto tanto. Non solo ha smentito di essere stato in lotta con i membri del gruppo, dai quali si è divisa pacificamente, ma ha anche rivelato di non aver avuto alcun rimpianto per quella importante decisione: la sua verità in studio. Marina Occhiena, l’addio ai Ricchi e Poveri e il ritorno nella musica Ricchi e Poveri, Sanremo 1981: la formazione, alla vigilia della ... Leggi su dilei (Di martedì 4 aprile 2023) L’addio diaiè stato l’argomento più chiacchierato nella scena musicale italiana del 1981.pomeriggio, ospite di Serena Bortone aè un, la cantante ritorna su quella scelta che tanto ha fatto rumore e su cui si è scritto tanto. Non solo ha smentito di essere stato in lotta con i membri del gruppo, dai quali si è divisa pacificamente, ma ha anche rivelato di non aver avuto alcun rimpianto per quella importante decisione: la suain studio., l’addio aie il ritorno nella musica, Sanremo 1981: la formazione, alla vigilia della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stra… - teatrolafenice : Nasceva oggi a Urbino nel 1483 Raffaello Sanzio. Un impero di Bellezza, un impero che ci conforta. Non ci sentiamo… - ZZiliani : Oggi al via dell’udienza preliminare sapremo. Ma non è escluso che ci troviamo davanti a un altro autogol della dif… - FrancMambr : @KingDedo93 @NandoRossi10 @colvieux Io ho un dottorato in filologia classica, oggi insegno linguistica computaziona… - Gianfri_bz : @repubblica E anche oggi rispettiamo le leggi dello Stato un altro giorno... -