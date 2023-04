Oceania | i fan insorgono sui social contro l' annuncio del remake in live action

(Di martedì 4 aprile 2023) L'deldi, avvenuto ieri sera per mano di Dwayne "The Rock" Johnson, non è andato particolarmente a genio ai fan Disney. Continua il trend dei film animati Disney che si trasformano in. Adesso toccherà a(Moana), film uscito nel 2016 e che ha esplorato e celebrato la cultura polinesiana. Dwayne "The Rock" Johnson, che nel progetto animato ha prestato la voce al semidio Maui, sarà coinvolto anche nel. L'ha mandato su tutte le furie i fan della Disney che sono letteralmente insorti sui, criticando questa decisione. C'è chi ha scritto: "State annunciando il film die non avete ancora realizzato la serie animata? Perchè non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lp_fan_forum : (4) Oceania’S live action - Cinema, Tv e Teatro - stregheIIa : il mio cervello è enorme perché so che boyfie è fan di dwayne johnson e io volevo fare un rewatch quindi gli ho man… -

...è stato uno dei film animati della Disney più apprezzati degli ultimi anni. Il progetto si tramuterà molto presto in un film live action come annunciato, tra lo stupore dei, da Dwayne "...L'annuncio ha mandato su tutte le furie idella Disney che sono letteralmente insorti sui social, criticando questa decisione. C'è chi ha scritto: "State annunciando il film die non ...... attrice e cantante emersa dopo aver doppiato Vaiana nel film d'animazione Disney. Con ... Sono certa che idel romanzo saranno davvero soddisfatti" . Ragazze elettriche, Toheeb Jimoh: "I ...

Oceania: i fan insorgono sui social contro l'annuncio del remake in ... Movieplayer

Uscito nelle sale nel 2016, Oceania è stato uno dei film animati della Disney più apprezzati degli ultimi anni. Il progetto si tramuterà molto presto in un film live action come annunciato, tra lo ...L'annuncio del remake di Oceania, avvenuto ieri sera per mano di Dwayne "The Rock" Johnson, non è andato particolarmente a genio ai fan Disney. Continua il trend dei film animati Disney che si ...