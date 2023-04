Occupazione di Casapound | per il palazzo dell’Esquilino chieste 11 condanne | compaiono i nomi di Iannone e Di Stefano

(Di martedì 4 aprile 2023) La Procura di Roma ha chiesto 11per l’dello stabile di via Napoleone III, diventato nel tempo il quartier generale del movimento politico di. Tra le ridi condanna della Procura, ben 11,anche idi Gianluca(fondatore del movimento politico) e Davide Di(ex storico esponente della realtà politica di estrema destra). Nei confronti di tutti gli imputati, la Procura contesta l’abusiva dello stabile di via Napoleone III. L’inchiesta della Procura verso l’diPer i locali occupati all’Esquilino, tutti gli indagati rischiano una pena di due anni. Le indagini condotte dal pm Eugenio Albamonte, contestano ai ...

Chieste dalla Procura di Roma 11 condanne a due anni di reclusione per l'abusiva da parte di militanti di del palazzo di via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Nei confronti degli imputati, tra cui Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano.

I pubblici ministeri di Roma hanno chiesto condanne a due anni di reclusione e 1.500 euro di multa ciascuno per undici esponenti di CasaPound nel processo per l'occupazione del palazzo in via Napoleone III.