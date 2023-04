Nuovi lavori al Gewiss Stadium al via il 5 giugno: niente Curva Sud per un anno (Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Il conto alla rovescia è iniziato: il giorno dopo la disputa dell’ultima partita di campionato di questa stagione, Atalanta-Monza, inizierà il terzo lotto di lavori del Gewiss Stadium. Il prossimo 5 giugno prenderanno quindi il via i lavori che porteranno alla riqualificazione della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud oltre che alla realizzazione del parcheggio interrato adiacente e di tutte le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo. La conclusione dei lavori è prevista per la fine dell’estate 2024. Per entrare nel dettaglio, lunedì 5 giugno inzieranno i lavori di cantierizzazione, ovvero la delimitazione di quello che sarà il cantiere di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Il conto alla rovescia è iniziato: il giorno dopo la disputa dell’ultima partita di campionato di questa stagione, Atalanta-Monza, inizierà il terzo lotto didel. Il prossimo 5prenderquindi il via iche porteralla riqualificazione dellaSud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud oltre che alla realizzazione del parcheggio interrato adiacente e di tutte le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo. La conclusione deiè prevista per la fine dell’estate 2024. Per entrare nel dettaglio, lunedì 5inzierdi cantierizzazione, ovvero la delimitazione di quello che sarà il cantiere di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foa_u : @Skumbino @a_smeriglia Non è solo la falsificazione, il problema, specie con una classe politica, e ahimè, anche do… - OBongallino : @CarnelosManuela @Diamonds97__ Magari qualcosa cambierà se comincia i nuovi lavori non so,adesso Sck è la sua ultim… - ChiaraCompagnuc : Regole e permessi necessari per lavori nuovi o manutenzione bagno di casa e bonus disponibili nel 2023… - businessonlinei : Regole e #permessi necessari per lavori nuovi o manutenzione bagno di casa e #bonus disponibili nel 2023… - yawnzznxg : @trashloger sinceramente meglio così perché sento che rovinerebbe tutti gli headcanon dei malandrini creati dai fan… -