ROMA - Nissan amplia la gamma del suo crossover coupè 100% elettrico Ariya e aggiunge alla versione Evolve i treEngage, Advance e la sportiva Evolve+. Un totale di 4 versioni, per un'offerta ampia e articolata in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, ...Tre, per una gamma ancora più ricca e variegata. Nissan Ariya è offerta ora in quattro diverse varianti: la casa automobilistica giapponese ha annunciato infatti che alla versione ...La gamma della XCeed si arricchisce di trecolori per gli esterni, disponibili per tutte le ... Quanti e qualie versioni ci sono per la Kia XCeed 2023 La Kia XCeed 2023 è ...

Nuovi allestimenti per Nissan Ariya Agenzia di stampa Italpress Italpress

La nuova XCeed propone il motore benzina 1.5 T-GDI da 160 CV ... È inoltre presente il 1.0 GPL. Quanti e quali allestimenti e versioni ci sono per la Kia XCeed 2023 La Kia XCeed 2023 è disponibile in ...Le nuove foto confermano le indiscrezioni. Per Renault Clio restyling 2023, modifiche mirate sia all'esterno, sia all'interno. Il rebus motori: anche plug-in