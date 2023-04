Novara-Eczacibasi in tv | data | orario e diretta streaming andata semifinale Champions League femminile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Tutto pronto per Igor GorgonzolaDynavit Istanbul, gara di andelle semifinali di Cev2022/di. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo aver superato Stoccarda ai quarti, scendono sul campo di casa per conquistare un successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca, che ha eliminato Resovia, proverà a conquistare punti importanti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 5 aprile al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inlad’an...