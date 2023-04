“Notte insieme e poi stamattina…”. Oriana e Daniele, bomba dopo il GF Vip: i fan non ci credono (Di martedì 4 aprile 2023) Gli Oriele non potevano crede ai loro occhi quando hannno visto la sorpresa che Daniele Dal Moro aveva preparato ieri Notte per Oriana Marzoli fuori dal GF Vip 7. Classificata seconda sul podio, la venezuelana si è potuta consolare vedendo il suo principe aspettarla in una limousine ed ora i loro video dall’albergo. Sembra proprio che ancora non siano riusciti a riposare e c’era da immaginarselo. Daniele Dal Moro e la finalista del GF Vip 7 al momento sarebbero ancora nel letto d’albergo e nel buio più totale. L’ex vippona però non ha dimenticato i suoi follower e ha documentato il tutto dall’oltretomba, nottata di fuoco per lei. GF Vip, Oriana e Daniele: Notte insieme Non ha mancato di aggiornare i suoi tanti ammiratori, anche se ancora ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 aprile 2023) Gli Oriele non potevano crede ai loro occhi quando hannno visto la sorpresa cheDal Moro aveva preparato ieriperMarzoli fuori dal GF Vip 7. Classificata seconda sul podio, la venezuelana si è potuta consolare vedendo il suo principe aspettarla in una limousine ed ora i loro video dall’albergo. Sembra proprio che ancora non siano riusciti a riposare e c’era da immaginarselo.Dal Moro e la finalista del GF Vip 7 al momento sarebbero ancora nel letto d’albergo e nel buio più totale. L’ex vippona però non ha dimenticato i suoi follower e ha documentato il tutto dall’oltretomba, nottata di fuoco per lei. GF Vip,Non ha mancato di aggiornare i suoi tanti ammiratori, anche se ancora ...

