‘Non vengono nel mio locale perché sono gay’ e lancia un crowdfunding: i miei dubbi sullo chef di Arezzo (Di martedì 4 aprile 2023) Sessantamila euro. Questa è la cifra che Mariano Scognamiglio – ristoratore napoletano ad Arezzo, arrivato secondo in una puntata di Quattro Ristoranti andata in onda nel 2020 – ha chiesto con una campagna lanciata lo scorso 15 marzo sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Il motivo della raccolta fondi? Il suo ristorante sarebbe sull’orlo del fallimento per colpa di un bacio al compagno mostrato in televisione e del successivo boicottaggio del suo ristorante. Ma è davvero così? Nella prima messa in onda del format di Alessandro Borghese, nel maggio nel 2020, Mariano, dicevo, bacia il compagno Gianfranco. Il moto d’affetto tra due uomini scatena gli istinti di qualche idiota, tant’è che nei giorni successivi Scognamiglio avrebbe ricevuto telefonate offensive da un numero anonimo. L’autore – un ragazzo minorenne e di buona famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Sessantamila euro. Questa è la cifra che Mariano Scognamiglio – ristoratore napoletano ad, arrivato secondo in una puntata di Quattro Ristoranti andata in onda nel 2020 – ha chiesto con una campagnata lo scorso 15 marzo sulla piattaforma diGoFundMe. Il motivo della raccolta fondi? Il suo ristorante sarebbe sull’orlo del fallimento per colpa di un bacio al compagno mostrato in televisione e del successivo boicottaggio del suo ristorante. Ma è davvero così? Nella prima messa in onda del format di Alessandro Borghese, nel maggio nel 2020, Mariano, dicevo, bacia il compagno Gianfranco. Il moto d’affetto tra due uomini scatena gli istinti di qualche idiota, tant’è che nei giorni successivi Scognamiglio avrebbe ricevuto telefonate offensive da un numero anonimo. L’autore – un ragazzo minorenne e di buona famiglia ...

