Non trova il comandante e sferra un pugno all'usciere: paura in Comune, 50enne nei guai (Di martedì 4 aprile 2023) Doveva risolvere una questione privata e stava cercando il comandante della Polizia Locale quando, non trovandolo, ha dato in escandescenza iniziando ad urlare e a prendersela con i presenti. Ma non solo. L'ira dell'uomo non conosceva fine ed ha poi pensato bene di riversare il proprio malumore su un dipendente comunale finito a terra con un pugno. Litigano per futili motivi, poi l'aggressione con un coltello: paura alla stazione L'escalation di rabbia e l'aggressione nel Comune I fatti sono avvenuti ieri, in tarda mattinata, presso il Comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Qui un 50enne del posto si è recato nell'ufficio comunale di via Roma cercando il comandante degli agenti della Polizia Municipale che, tuttavia, in quel momento non era ...

