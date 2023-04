Non solo migranti, cosa c’è davvero dietro la crisi in Tunisia. Parla Ezzamouri (Iai) (Di martedì 4 aprile 2023) Il dinamismo diplomatico che ha investito alcuni Paesi dell’Ue (e l’Ue), tra cui l’Italia in prima fila, esprime i timori diffusi per il collasso economico della Tunisia e per un maggiore aumento dei flussi migratori diretti verso le coste europee, mancando di considerare lo stretto legame che esiste tra situazione politica e situazione economica. Questo approccio contribuisce a considerare un’emergenza quella in Tunisia solamente quando Italia ed Europa ne sono direttamente intaccati (in questo caso soprattutto sul fronte migratorio). Lo dice a Formiche.net Akram Ezzamouri, ricercatore del programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello Iai, secondo cui ciò che contribuisce a giustificare l’impennata di partenza dalle coste del Paese è l’instabilità economica e soprattutto politica del Paese. La Tunisia rischia il ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Il dinamismo diplomatico che ha investito alcuni Paesi dell’Ue (e l’Ue), tra cui l’Italia in prima fila, esprime i timori diffusi per il collasso economico dellae per un maggiore aumento dei flussi migratori diretti verso le coste europee, mancando di considerare lo stretto legame che esiste tra situazione politica e situazione economica. Questo approccio contribuisce a considerare un’emergenza quella insolamente quando Italia ed Europa ne sono direttamente intaccati (in questo caso soprattutto sul fronte migratorio). Lo dice a Formiche.net Akram, ricercatore del programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello Iai, secondo cui ciò che contribuisce a giustificare l’impennata di partenza dalle coste del Paese è l’instabilità economica e soprattutto politica del Paese. Larischia il ...

