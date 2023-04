Non risponde ai parenti, trovato morto in casa: tragedia in Irpinia (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVenticano (AV) – tragedia nella Valle del Calore, un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Venticano. A fare la triste scoperta i Vigili del Fuoco di Grottaminarda. I caschi rossi ina volta forzato l’ingresso ed entrati all’interno hanno rinvenuto l’uomo, un sessantenne circa, privo di vita. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. A far luce sulla vicenda i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Allertata anche la magistratura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVenticano (AV) –nella Valle del Calore, un uomo è statoprivo di vita nella sua abitazione di Venticano. A fare la triste scoperta i Vigili del Fuoco di Grottaminarda. I caschi rossi ina volta forzato l’ingresso ed entrati all’interno hanno rinvenuto l’uomo, un sessantenne circa, privo di vita. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. A far luce sulla vicenda i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Allertata anche la magistratura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

