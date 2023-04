“Non potevamo crederci”. Gizem, la bimba orfana salvata dal terremoto in Turchia. Sola al mondo, oggi la notizia da lacrime: “Un miracolo” (Di martedì 4 aprile 2023) Torniamo a parlare del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso febbraio. Come molti ricorderanno una scossa di magnitudo 7.9 della scala Richter con epicentro nella provincia di Gaziante, nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria, ha provocato morte e distruzione. Un’ecatombe di proporzioni immani, con decine di migliaia di vittime per non parlare dei danni a case, strade, edifici e beni archeologici e culturali di incommensurabile valore. Dopo la distruzione è scattata la ricerca dei dispersi, una corsa contro il tempo per cercare di salvare chi è rimasto sepolto dalle macerie. Ancora oggi è difficile quantificare il numero dei morti viste le migliaia di persone che non sono state ancora ritrovate. Il mese scorso si parlava di 50mila morti, ma nel frattempo si è continuato a scavare. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Torniamo a parlare delche ha colpitoe Siria lo scorso febbraio. Come molti ricorderanno una scossa di magnitudo 7.9 della scala Richter con epicentro nella provincia di Gaziante, nel sud della, non lontano dal confine con la Siria, ha provocato morte e distruzione. Un’ecatombe di proporzioni immani, con decine di migliaia di vittime per non parlare dei danni a case, strade, edifici e beni archeologici e culturali di incommensurabile valore. Dopo la distruzione è scattata la ricerca dei dispersi, una corsa contro il tempo per cercare di salvare chi è rimasto sepolto dalle macerie. Ancoraè difficile quantificare il numero dei morti viste le migliaia di persone che non sono state ancora ritrovate. Il mese scorso si parlava di 50mila morti, ma nel frattempo si è continuato a scavare. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Allegri a #Sky: 'Sapevamo delle difficoltà della partita, il #Verona è una squadra forte fisicamente. Già verso la… - SerenaMarzio2 : @stressedfra Quando andavo io al liceo non potevamo nemmeno fare l'assemblea tutti insieme perché c'era il rischio crollo dell'atrio ???????? - sedpeiorap : @elereje_ @AlbertoIonna @diavolista73 Carotti Manzo Verza... Tognazzi una volta disse che potevamo fare un minestro… - Federica93Russo : RT @Investigsocial: Orietta e Sonia abbandonano il Gf vip e non potevamo avere notizia migliore. Papabile opinionista lanciata da me 6 mesi… - lidentita : ??“Parte del nostro #elettorato ha votato Max il #moderato” “Un pezzo importante del nostro elettorato ha votato Fed… -