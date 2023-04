"Non possiamo pulire": la dura legge della De Filippi, come umilia Rudy Zerbi (Di martedì 4 aprile 2023) Maria De Filippi ha dei modi diretti e schietti che di fatto hanno sempre colpito il suo pubblico. E così anche nel corso dell'ultima puntata di Amici, la conduttrice ha usato proprio questi modi per redarguire Rudy Zerbi. Il coach si è presentato in studio con due pacchi regalo per la Cuccarini e per Arisa. Ma prima di consegnare i pacchi ha cominciato a spargere per terra la paglia che si trovava all'interno delle scatole. Maria De Filippi l'ha subito fulminato: "Raccogli, smetti di sporcare, mica possiamo pulire noi per te". Una frase ironica che però ha gelato immediatamente Rudy Zerbi che ha smesso immediatamente di "sporcare" lo studio. Maria ha fatto sentire la sua voce in modo molto chiaro e Zerbi ha immediatamente capito che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Maria Deha dei modi diretti e schietti che di fatto hanno sempre colpito il suo pubblico. E così anche nel corso dell'ultima puntata di Amici, la conduttrice ha usato proprio questi modi per redarguire. Il coach si è presentato in studio con due pacchi regalo per la Cuccarini e per Arisa. Ma prima di consegnare i pacchi ha cominciato a spargere per terra la paglia che si trovava all'interno delle scatole. Maria Del'ha subito fulminato: "Raccogli, smetti di sporcare, micanoi per te". Una frase ironica che però ha gelato immediatamenteche ha smesso immediatamente di "sporcare" lo studio. Maria ha fatto sentire la sua voce in modo molto chiaro eha immediatamente capito che ...

