"Non possiamo escluderlo": Juve, l'ultimo report è una bomba atomica sul club (Di martedì 4 aprile 2023) Per la Juventus, il quadro si complica. Terribilmente. E a complicarlo ci pensa la società di revisione dei conti Deloitte, che non fa mistero di nutrire forti perplessità su quanto fatto dal club, sia per le "manovre stipendi" sia per "i rapporti con altre squadre di calcio" per arrivare, infine, alle plusvalenze. Nel dettaglio, Deloitte non esclude che le operazioni possano avere delle conseguenze anche sulla semestrale 2022 del club bianconero, e anche sul bilancio approvato nel corso dell'ultimo Cda presieduto da Andrea Agnelli prima delle dimissioni. Come scrive il Corriere della Sera, i rilievi sono contenuti nella relazione di revisione del 31 marzo e si concentrano sui presunti contratti di "recompra" di calciatori non depositati in Lega. Si tratta dell'ultimo filone dell'inchiesta Prisma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Per lantus, il quadro si complica. Terribilmente. E a complicarlo ci pensa la società di revisione dei conti Deloitte, che non fa mistero di nutrire forti perplessità su quanto fatto dal, sia per le "manovre stipendi" sia per "i rapporti con altre squadre di calcio" per arrivare, infine, alle plusvalenze. Nel dettaglio, Deloitte non esclude che le operazioni possano avere delle conseguenze anche sulla semestrale 2022 delbianconero, e anche sul bilancio approvato nel corso dell'Cda presieduto da Andrea Agnelli prima delle dimissioni. Come scrive il Corriere della Sera, i rilievi sono contenuti nella relazione di revisione del 31 marzo e si concentrano sui presunti contratti di "recompra" di calciatori non depositati in Lega. Si tratta dell'filone dell'inchiesta Prisma, ...

