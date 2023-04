“Non mi dite più di comprare”: De Laurentiis provoca i tifosi sul ‘caro biglietti’ (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis quest’oggi ha rotto il silenzio dopo le proteste andate in scena allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Milan. Tra i vari temi toccati dal patron, c’è quello relativo al ‘caro biglietti’ per la sfida di Champions League proprio contro i rossoneri. Nel corso del suo intervento alla RAI, il patron è tornato a parlare sulla questione, aggiungendo ulteriori punti di vista. “L’evento si fa pagare”: sentite De Laurentiis Di seguito, le parole rilasciate dal numero uno del club azzurro ai microfoni della RAI: Rispetto i tifosi e lavoro per loro, poi ci sono quelli fuorilegge che noi cerchiamo di contrastare affinché non guastino lo spettacolo per gli altri. Ci sono determinate frange di apparente tifo, ma che è malavita organizzata, che si ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Dequest’oggi ha rotto il silenzio dopo le proteste andate in scena allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Milan. Tra i vari temi toccati dal patron, c’è quello relativo alper la sfida di Champions League proprio contro i rossoneri. Nel corso del suo intervento alla RAI, il patron è tornato a parlare sulla questione, aggiungendo ulteriori punti di vista. “L’evento si fa pagare”: sentite DeDi seguito, le parole rilasciate dal numero uno del club azzurro ai microfoni della RAI: Rispetto ie lavoro per loro, poi ci sono quelli fuorilegge che noi cerchiamo di contrastare affinché non guastino lo spettacolo per gli altri. Ci sono determinate frange di apparente tifo, ma che è malavita organizzata, che si ...

