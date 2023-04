Non hai ritirato la pensione? Ecco cosa succede ai tuoi soldi e come ottenere il pagamento (Di martedì 4 aprile 2023) Che cosa succede se non avete ritirato la vostra pensione? Perdete la mensilità? Vediamo insieme le possibili conseguenze. È la scadenza più importante del mese ma, per qualche motivo, non siete riusciti ad andare a ritirare la pensione. In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa succede ai vostri soldi e come rimediare. cosa succede se non ritiri la pensione? – ilovetrading.itA partire da sabato 1 aprile è possibile ritirare la pensione presso gli uffici postali. Per chi, invece, la ritira in banca, la data di inizio è lunedì 3 aprile. Nonostante sia uno degli appuntamenti più attesi del mese, può capitare di non riuscire ad andare a ritirare la propria ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Chese non avetela vostra? Perdete la mensilità? Vediamo insieme le possibili conseguenze. È la scadenza più importante del mese ma, per qualche motivo, non siete riusciti ad andare a ritirare la. In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglioai vostririmediare.se non ritiri la? – ilovetrading.itA partire da sabato 1 aprile è possibile ritirare lapresso gli uffici postali. Per chi, invece, la ritira in banca, la data di inizio è lunedì 3 aprile. Nonostante sia uno degli appuntamenti più attesi del mese, può capitare di non riuscire ad andare a ritirare la propria ...

