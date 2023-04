“Non doveva farle questo”. Brutte cose su Soleil e Giulia Salemi: coinvolto pure Pretelli (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il GF Vip 7 si sta diffondendo una voce clamorosa su Giulia Salemi e Soleil Sorge, alla luce di alcune parole dette da quest’ultima nel corso della finale. Durante la diretta del programma, lei e Pierpaolo Pretelli hanno fatto ingresso in studio e hanno salutato tutti. Infatti, loro sono stati i due protagonisti del GF Vip Party, avendolo condotto insieme in tutti questi mesi di reality. In primis Signorini ha domandato come fosse andata l’esperienza professionale, poi ci si è soffermati anche su altro. E il web si è reso conto che non tutto sarebbe andato liscio, infatti le parole dette al GF Vip 7 dalla ragazza avrebbero indispettito Giulia Salemi. Soleil Sorge si è lasciata sfuggire qualcosa che non sarebbe stata raccolta in modo favorevole dall’influencer ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo il GF Vip 7 si sta diffondendo una voce clamorosa suSorge, alla luce di alcune parole dette da quest’ultima nel corso della finale. Durante la diretta del programma, lei e Pierpaolohanno fatto ingresso in studio e hanno salutato tutti. Infatti, loro sono stati i due protagonisti del GF Vip Party, avendolo condotto insieme in tutti questi mesi di reality. In primis Signorini ha domandato come fosse andata l’esperienza professionale, poi ci si è soffermati anche su altro. E il web si è reso conto che non tutto sarebbe andato liscio, infatti le parole dette al GF Vip 7 dalla ragazza avrebbero indispettitoSorge si è lasciata sfuggire qualcosa che non sarebbe stata raccolta in modo favorevole dall’influencer ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le tre cose importanti dette da #Ceferin 1. Per l’#UEFA non esiste prescrizione di reati 2. La storia della… - sportface2016 : #Ceferin attacca: 'La storia della #Juventus doveva finire come è finita, ma non provo soddisfazione per #Agnelli'… - sole24ore : Purtroppo, è saltata ancora l’erogazione della terza rata del Pnrr all’Italia pari a 19 miliardi. Il nostro paese d… - Didisai1 : RT @prongstairs: non ci credo che una mia amica è entrata in un negozio cercando un vestito per la laurea e si è sentita dire dalla commess… - Savemeaa1 : RT @fioridizuccaa: qua comunque doveva cacciare la cazzimma e fare davvero come Troy Bolton che davanti al padre che gli dice “tu sei un pl… -

Siria: le guerre si moltiplicano Di conseguenza, il leader aveva un controllo generale molto limitato se non nullo e doveva necessariamente delegarlo ai vertici locali, limitandosi a fornire solo una sorta di indirizzo. Non a caso, ... Niente semina. I contadini in rivolta Guerra dell'acqua in Pianura Padana In teoria, doveva esserci poca acqua per tutti, eppure quando arrivava il mio turno la disponibilità era già finita. Perch qui di notte è il far west ". Giovanna Daghetta è una signora e non va in ... Subito fuori dalle Coppe, l'UEFA adesso ha fretta Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi: la storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato in lei. Non ho un rapporto di affetto con Agnelli o ... Di conseguenza, il leader aveva un controllo generale molto limitato senullo enecessariamente delegarlo ai vertici locali, limitandosi a fornire solo una sorta di indirizzo.a caso, ...In teoria,esserci poca acqua per tutti, eppure quando arrivava il mio turno la disponibilità era già finita. Perch qui di notte è il far west ". Giovanna Daghetta è una signora eva in ...Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi: la storia della Juventusfinire come è finita. Perché tutto era sbagliato in lei.ho un rapporto di affetto con Agnelli o ... I revisori trovano nel bilancio della Juve una plusvalenza che non ... Fanpage.it