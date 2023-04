“Non avevo un soldo”: Jon Hamm ha accettato un lavoro nel porno a inizio carriera, ma non è ciò che pensate (Di martedì 4 aprile 2023) Per sbarcare il lunario a Los Angeles, Jon Hamm ha accettato un lavoro nell'industria del porno, ma non davanti alla macchina da presa. Prima del successo della serie Mad Men, Jon Hamm non se la passava troppo bene. Mentre tentava di sfondare a Hollywood, l'affascinante interprete di Don Draper ha dovuto barcamenarsi accettando impieghi non sempre esaltanti, perfino nell'industria del porno. La star ha recentemente rivelato a Esquire che il suo trasferimento dalla sua città natale del Missouri al cuore di Los Angeles è stata una decisione difficile per lui in quanto significava lasciarsi alle spalle una vita agiata. una volta giunto nella Città degli Angeli, l'aspirante attore si è dedicato al settore della ristorazione fino a quando non è stato licenziato. Disperato, … Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Per sbarcare il lunario a Los Angeles, Jonhaunnell'industria del, ma non davanti alla macchina da presa. Prima del successo della serie Mad Men, Jonnon se la passava troppo bene. Mentre tentava di sfondare a Hollywood, l'affascinante interprete di Don Draper ha dovuto barcamenarsi accettando impieghi non sempre esaltanti, perfino nell'industria del. La star ha recentemente rivelato a Esquire che il suo trasferimento dalla sua città natale del Missouri al cuore di Los Angeles è stata una decisione difficile per lui in quanto significava lasciarsi alle spalle una vita agiata. una volta giunto nella Città degli Angeli, l'aspirante attore si è dedicato al settore della ristorazione fino a quando non è stato licenziato. Disperato, …

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @GfveGianfra Ma non diciamo sciocchezze. Sono queste cretinate che non aiutano istanze giuste. Comunque come vi ave… - BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #RM (@BTS_twt): ' 'Quando uscirà (nuova musica)? Forse l'anno prossimo o quando sarò pa… - ZZiliani : Sono un giornalista, scrivo da quando avevo 23 anni e per rispetto al lavoro che svolgo informo e considero. Da qua… - smolla_mi : @CinesinBambu Anche se non avevo l'audio attivato mentre andava il video posso dire che l'ho sentito - tittiricci70 : RT @nonmifidobebe: i famosi disegni che ci hanno fatto mangiare (la reazione di bebé non si vede perché ancora non avevo registrato però mi… -