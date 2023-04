Nodo Tunisia | accoglienza e trasferimenti | i punti del dossier migranti

(Di martedì 4 aprile 2023) Continua il pressing italiano per sbloccare i finanziamenti per lamentre sul fronte interno si cercano soluzioni per l'

La grave crisi economico - finanziaria che affligge attualmente la, tra l'inflazione crescente e un'elevata spesa pubblica che erode le casse dello Stato, lascia aperto ildelle riforme ......quotidiano di arrivi e c'è la prospettiva di una nuova 'bomba migratoria' proveniente dalla. Così come iltunisino è unche pende sull'Italia in primo luogo, ma riguarda tutta l'......il sistema di accoglienza e l'altro parallelo di "tamponare" le partenze dalla, con cui si ... E poi c'è ildiplomatico, con la Farnesina che dovrà tornare a fare pressione perché Tunisi non ...

Nodo Tunisia, accoglienza e trasferimenti: ecco i punti del dossier ... ilGiornale.it

Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che l'incontro tra gli esponenti di governo "si è concentrato sulla emergenza migranti in Tunisia. Prioritaria è l'azione per aiutare questa nazione amica in ...Gli arrivi sono saliti a quota 28mila in questi primi tre mesi del 2023, il 300% in più rispetto ai 6.800 del 2022. Con questo ritmo, le proiezioni indicano 430mila sbarchi a fine anno e l’esecutivo p ...