No! Questo video sugli scontri tra polizia e vigili del fuoco non riguarda le recenti proteste in Francia: risale al 2020 (Di martedì 4 aprile 2023) Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia hanno infiammato il Paese e sorpreso il mondo. I cruenti scontri avvenuti per le strade, però, hanno anche ispirato la fantasia di alcuni utenti sul web, che hanno iniziato a estrarre materiale dai più svariati contesti, e a condividerlo come se fosse pertinente ai tumulti recenti. Questo è il caso di una clip di pochi secondi in cui secondo molti post condivisi su Facebook la polizia francese avrebbe aggredito i vigili del fuoco. Per chi ha fretta: Sta circolando un video che mostra uno scontro tra i vigili del fuoco e la polizia. Gli utenti affermano che sia stato girato in Francia durante le ...

