“No | perché l’ho detto” Edoardo Tavassi si rovina con le sue stesse mani La scoperta fuori dal GF Vip

(Di martedì 4 aprile 2023)è stato uno dei grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon ha vinto, seconda Oriana Marzoli, terzo Alberto De Pisis e a seguire il fratello di Guendalina, Giaele De Donà e Milena Miconi. Divertimento e ironia, ma anche amore,nella casa ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia, la sorella dell’ex GF Vip 5 Clizia. Oriana Marzoli ha battutonella seconda sfida al televoto flash della serata finale del Grande Fratello Vip. Nella prima Nikita Pelizon ha sconfitto Micol Incorvaia. In effetti il fratello di Guendalina era uno dei super favoriti di quest’anno eppure le cose non sono proprio andate come i suoi fan speravano. L’amore, dicevamo,nella casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Eh sì, questa cosa l'ho trovata davvero fantastica. Vi spiego perché ?? #DeBenedetti #Meloni #PaolaFerrari - reportrai3 : Ricordo che Graviano disse, io voglio aspettare che cosa succeda sull’ergastolo perché mi dicono che dovrebbero ar… - Agenzia_Ansa : 'Se continuano a chiedere le mie dimissioni? Rimango fino al 2026 perchè ho fatto il mio dovere. C'è piena coerenza… - aaddario66 : @accountparodia Io non l'ho letto perché secondo me era un addio a tutti gli effetti. - archiveeofme : @FL0WERKOOK io l’ho preso anche dalla feltrinelli perché potevo scegliere la versione, preso il 25 di sabato pomeri… -

Euphoria: EccoBarbie Ferreira ha lasciato la serie tv Nel ... Spero che molti di voi possano rivedersi in lei comefatto io ...fatto io e che siate stati felici di assistere al percorso che'...'Glidetto no! Glidetto che deve andare a ca**re' , ha ... Maha reagito in questo modo 'Con tutto quello che scrive. ... Ciupilan non è stato'unico a far perdere la pazienza alla mamma ...anche conosciuto alcuni campioni che sono già dei personaggi ...potrebbero anche diventare famosi presso il grande pubblico... 'Valerio è diventato'equivalente italiano di Michael Buffer, ...