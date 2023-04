Nikita Pelizon vince il GF Vip 7 | festa grande fino a tarda notte e non certo da sola

(Di martedì 4 aprile 2023)il GF Vip 7. Entrata a settembre, dopo circa 6 mesi di permanenza nella Casa ha conquistato la vittoria battendo con il 54,6 % di voti contro il 45,4 % di Oriana Marzoli, che quindi si è classificata seconda. La gloria e la vittoria del montepremi finale di 100mila euro, per, che nel corso della finale GF Vip 7 si è scontrata dapprima con Micol Incorvaia, che è arrivata quinta in questa edizione. Poi da lì la vittoria al televoto di Oriana Marzoli e a seguire di Alberto De Pisis, medaglia di bronzo. Leggi anche: Giaele De Donà, il momento più atteso alla finale GF Vip 7: cosa è successo con il marito BradGF Vip 7: cosa è successo nellaDopo aver spento le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - AnnaPrimavera70 : RT @vivailtrashhh: Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita https://t.co… - CorrNazionale : La modella #NikitaPelizon, volto noto della tv per aver partecipato a precedenti reality, vince il #gfvip: ecco il… -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo 197 giorni in casaha vinto la settima edizione del Grande Fratello VIP ( FOTO ). La modella e influencer ha avuto la meglio su Oriana Marzoli grazie al 52,8% dei voti. grande fratello vip,...L'influencer trionfa battendo in finale Oriana e Albertosi aggiudica la settima edizione del Grande Fratello Vip 2023. Dopo 197 giorni nella Casa, è l'uinfluencer a conquistare i 100mila euro di premio in palio. A sfidarsi nell'ultima ...ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha trionfato nella serata finale del 3 aprile 2023, terminata poco prima delle 2 di notte. Ha battuto la venezuelana ...

Il Grande Fratello Vip si è appena concluso con la vittoria di Nikita Pelizon e per Giulia Salemi è tempo di pensare ai progetti per il futuro. Dopo aver ricoperto, con successo innegabile, il ruolo ...Tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi non è stato di certo amore a prima vista, eppure negli ultimi mesi le due vippone si sono molto avvicinate, mettendo da parte le incomprensioni. Questo le ha ...