Nikita Pelizon rompe il silenzio dopo il trionfo | “La verità ha vinto”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 aprile 2023) La vincitrice del GF Vip 7esultailnel reality: le prime parolela finale del programma Contro tutto e tutti, alla finesi è presa la rivincita più bella nella notte più importante. La modella originaria di Trieste hala settima edizione del GF Vip ela proclamazione di Alfonso Signorini è esplosa la pazza gioia. Inizialmentenon si è ben resa conto dell’esito, per certi versi sorprendente visto che Oriana Marzoli sembrava partire con i favori del pronostico insieme a Edoardo Tavassi, prima di ricevere il caloroso abbraccio dei suoi ex compagni di gioco. Subitola puntata e gli scatti per la prossima copertina del settimanale Chi, ...