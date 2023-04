Nikita Pelizon è la vincitrice del "Grande Fratello Vip" (Di martedì 4 aprile 2023) Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del ' Grande Fratello Vip '. La modella trionfa all'ultimo televoto flash e supera Oriana Marzoli, anche lei sul podio. Terzo classificato Alberto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 aprile 2023)è ladella settima edizione del 'Vip '. La modella trionfa all'ultimo televoto flash e supera Oriana Marzoli, anche lei sul podio. Terzo classificato Alberto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - MaiteSardinas : RT @ipocodriaca: no ragazzi se all’italia davvero piacciono nikita pelizon e antonella fiordelisi io devo scappare assolutamente da questo… - TuccioIlaria : RT @fanpage: #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! -