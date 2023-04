Niente tifosi della Roma in Olanda | anche il Feyenoord vieta la trasferta

(Di martedì 4 aprile 2023) L'Uefa ha comunicato aldi non vendere tagliandi aiin vista del match d'andata dei quarti di finale in programma giovedì 13 aprile

Di solito chi ha la stoffa del campione non regala! Di solito chi domina, se può, non lascia ... Giocava in casa, dove i proprida molto tempo, sono contagiati da un'euforia perché ...Nelle scorse ore ha voluto sorprendere iapparendo in una versione diversa dal solito :racchetta o abiti dei brand con cui collabora questa volta. Emma Raducanu, la tennista si mostra ...

Niente tifosi in trasferta nelle due partite tra Roma e Feyenoord dei quarti di Europa League. Dopo la decisione delle autorità italiane di non vendere i biglietti ai tifosi olandesi per timori di ...