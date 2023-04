Niente squalifica per Spalletti dopo la lite con Maldini: a rischio invece De Laurentiis! (Di martedì 4 aprile 2023) Nell’edizione odierna de La Stampa si torna a parlare di quanto accaduto durante l’intervallo di Napoli-Milan nel tunnel che porta agli spogliatoi. Protagonisti della vicenda Luciano Spalletti e Paolo Maldini, il battibecco tra i due è infatti finito nel referto della Procura Federale. L’allenatore azzurro ha fatto chiarezza sull’accaduto al termine della sfida spiegando cosa è successo e ammettendo di essersi dispiaciuto per aver discusso con lo storico capitano rossonero. Improbabile squalifica dunque sia per il tecnico partenopeo che per Maldini. A rischiare invece una possibile squalifica è il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio. squalifica Edoardo De Laurentiis: il motivo Di seguito quanto evidenziato dal ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Nell’edizione odierna de La Stampa si torna a parlare di quanto accaduto durante l’intervallo di Napoli-Milan nel tunnel che porta agli spogliatoi. Protagonisti della vicenda Lucianoe Paolo, il battibecco tra i due è infatti finito nel referto della Procura Federale. L’allenatore azzurro ha fatto chiarezza sull’accaduto al termine della sfida spiegando cosa è successo e ammettendo di essersi dispiaciuto per aver discusso con lo storico capitano rossonero. Improbabiledunque sia per il tecnico partenopeo che per. A rischiareuna possibileè il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio.Edoardo De Laurentiis: il motivo Di seguito quanto evidenziato dal ...

