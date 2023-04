New York, Trump lascia il tribunale senza parlare, l’accusa di aver pagato due donne. Rilasciato senza restrizioni: nuova udienza il 4 dicembre – I video (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente Usa Donald Trump ha lasciato il tribunale di Manhattan senza rilasciare dichiarazioni, dopo la prima udienza in cui sono state formalizzate le 34 accuse a suo carico per il caso Stormy Daniels. Tra questi, riporta l’emittente Usa Nbc citata dall’Ansa, ci sarebbero anche l’accusa di cospirazione e quella di aver comprato il silenzio di un’altra donna con cui aveva avuto un affaire: l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, secondo le accuse del procuratore Alvin Bragg. L’ex presidente, come previsto, si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d’accusa contestatigli. Appena prima di arrivare al tribunale dalla Trump Tower di New York, il tycoon aveva scolpito il suo ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) L’ex presidente Usa Donaldhato ildi Manhattanrire dichiarazioni, dopo la primain cui sono state formalizzate le 34 accuse a suo carico per il caso Stormy Daniels. Tra questi, riporta l’emittente Usa Nbc citata dall’Ansa, ci sarebbero anchedi cospirazione e quella dicomprato il silenzio di un’altra donna con cui aveva avuto un affaire: l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, secondo le accuse del procuratore Alvin Bragg. L’ex presidente, come previsto, si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d’accusa contestatigli. Appena prima di arrivare aldallaTower di New, il tycoon aveva scolpito il suo ...

