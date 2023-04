New York in subbuglio: oggi è il giorno dell’arresto di Trump (Di martedì 4 aprile 2023) Una folla plaudente ieri ha atteso e salutato Donald Trump lungo il percorso dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, all’aeroporto di Palm Beach, dove ha preso il suo aereo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 aprile 2023) Una folla plaudente ieri ha atteso e salutato Donaldlungo il percorso dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, all’aeroporto di Palm Beach, dove ha preso il suo aereo first appeared on il manifesto.

Il giorno più lungo di Donald Trump Trump ha salutato velocemente i suoi sostenitori prima di entrare nella sua famosa residenza sulla 5th Avenue a New York, circondato da una stretta sorveglianza. Poco prima era atterrato all'aeroporto. Donald Trump alla Trump Tower a New York, alla vigilia dell'incriminazione Donald Trump è arrivato alla sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, dove trascorrerà la notte prima dell'udienza di domani in cui gli verranno formalizzate le accuse legate alla vicenda della pornostar Stormy Daniels. La zona è blindata dalla polizia. Usa, Trump domani in tribunale per incriminazione: ecco cosa accadrà Donald Trump, il primo ex presidente Usa nella storia ad affrontare accuse penali, è arrivato a New York per la formalizzazione delle accuse a suo carico davanti a un giudice, dopo essere stato incriminato la scorsa settimana da un gran giurì di Manhattan.