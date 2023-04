Nettare degli dei: trailer e data d'uscita per la serie Apple TV+ tratta dal manga bestseller (Di martedì 4 aprile 2023) Di produzione franco-giapponese, la serie è tratta dall'omonima serie manga giapponese bestseller del New York Times. Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer di Nettare degli dei (Drops of God), la nuova serie multilingue con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita in uscita il 21 aprile prossimo. Girata in francese, giapponese e inglese, la serie è ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati. Prodotta da Legendary Entertainment, è tratta dall'omonima serie manga giapponese bestseller del New York Times creata e scritta dal pluripremiato Tadashi Agi, con disegni di Shu Okimoto, e farà il suo debutto il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Di produzione franco-giapponese, ladall'omonimagiapponesedel New York Times.TV+ ha diffuso in streaming ildidei (Drops of God), la nuovamultilingue con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita inil 21 aprile prossimo. Girata in francese, giapponese e inglese, laè ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati. Prodotta da Legendary Entertainment, èdall'omonimagiapponesedel New York Times creata e scritta dal pluripremiato Tadashi Agi, con disegni di Shu Okimoto, e farà il suo debutto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescoganeo : @el_rogue @SJKuba94 @LeoG_00 @CalcioFinanza L'unico che parla di b è il coglione pseudo giornalista, voi ovviamente… - ElettraBeni : @DomaniGiornale Ma che stai a diiiiii Dimmi esattamente dove è stato detto tutto quello che Lei scrive..... Second… - Nick_cannonier : @danielesparisci Ora con Alesi che parla di Sainz, dicendo che la penalità è giusta per i Leclerchini è fonte di ne… - kekkomona82 : @p4radiso In nettare degli dei - lautino15 : @CpVeniceFels Il nettare degli dei in entrambe le circostanze ???????? -