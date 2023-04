Netflix, ad Aprile l’elenco delle nuove opere è super abbondante (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Netflix ha in serbo diverse novità per il mese di Aprile 2023. Tra le serie televisive troviamo Transatlantic (7 Aprile), Florida Man (13 Aprile) e La diplomatica (20 Aprile). Inoltre, ci sono alcuni film interessanti come The Last Kingdom: sette re devono morire (14 Aprile) e Power Rangers: Una volta e per sempre (19 Aprile), nonché la docuserie italiana Il caso Alex Schwazer (13 Aprile). Oggi ne approfondiremo solamente alcune. Netflix: facciamo il punto della situazione di Aprile Una delle serie televisive in uscita è War Sailor (2 Aprile), che segue le vicende di Alfred Garnes e Sigbjørn Kvalen, due amici d’infanzia che si trovano a combattere la Seconda guerra ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidha in serbo diverse novità per il mese di2023. Tra le serie televisive troviamo Transatlantic (7), Florida Man (13) e La diplomatica (20). Inoltre, ci sono alcuni film interessanti come The Last Kingdom: sette re devono morire (14) e Power Rangers: Una volta e per sempre (19), nonché la docuserie italiana Il caso Alex Schwazer (13). Oggi ne approfondiremo solamente alcune.: facciamo il punto della situazione diUnaserie televisive in uscita è War Sailor (2), che segue le vicende di Alfred Garnes e Sigbjørn Kvalen, due amici d’infanzia che si trovano a combattere la Seconda guerra ...

